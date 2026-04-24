Luiza Possi se defende de críticas após se converter à fé evangélica

A cantora Luiza Possi, de 41 anos, se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo desde que anunciou a sua conversão à fé evangélica. Sua fala foi publicada em um vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (23).

Em 2024, a filha de Zizi Possi compartilhou com os seguidores que estava conhecendo a religião evangélica. Em dezembro do mesmo ano, ela se batizou e desde então deixou de beber bebidas alcoólicas, sua carreira se voltou para o gospel e adotou uma nova postura.

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No vídeo publicado pela cantora, ela expôs algumas críticas que vem recebendo nas redes sociais, como: “Conversão é diferente de enlouquecer”, “O nome disso se chama DINHEIRO”, “O problema não é se converter, cada um segue o caminho que quiser. O problema é se converter e virar insuportável, apontando o dedo e condenando os outros. Sempre se acha superior e evoluído” e “Lembro dele fazendo vídeos brincando com a garrafa de cerveja kkk, saudades de quando ela cuidava da própria vida”.

Depois de revelar os comentários, a famosa respondeu: "Está vendo? Se você acredita no que falam bem de você, amanhã eles podem estar falando mal. E aí, quem é você quando falam bem e quem é você quando falam mal? As pessoas dizem que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus a gente fica bem quietinho para escutar. Deixa eles falarem", falou.

Na legenda da postagem, Luiza ainda acrescentou: "Se o elogio te sobe demais, a crítica vai te derrubar na mesma medida. Mas, quando você sabe quem é, nenhum dos dois te define. Nem o aplauso te constrói. Nem a crítica te destrói. No fim, a única voz que não pode falhar é a sua e a da sua intuição".

Luiza Possi e Maria Gadú

Após o anúncio de sua conversão, Luiza tem se tornado alvo de polêmicas. Ela voltou a chamar atenção em 2025, quando defendeu um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao afirmar que é ex-bissexual. Na ocasião, a também cantora Maria Gadú, se pronunciou dizendo estar surpresa, pois as duas mantiveram um relacionamento.

"Eu acho que ela traz um discurso de ex-bissexual, e eu não acredito nisso. Talvez eu não tenha entendido o que quer dizer ser ex-bi. Isso abre espaço para o fundamentalismo, para algo que causa muito mal-estar na nossa comunidade, que é a 'cura gay', baseada nesse tipo de discurso. Tudo bem, são escolhas, mas eu não queria ficar quieta — não fiquei, e acabou também", disse Gadú em uma entrevista à Quem.