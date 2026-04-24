'Casa do Patrão': confira os detalhes do novo reality show de Boninho

A contagem regressiva foi dada para a estreia do novo reality show da rede Record, “Casa do Patrão”. Apenas três dias separam o público da nova empreitada de Boninho na TV, que estreia seu aguardado programa na próxima segunda (27). O reality será exibido diariamente na Record, com sinal 24h por dia no streaming Disney+.

Encabeçado pelo ex-diretor do BBB e apresentado pelo humorista Leandro Hassum, o programa chega com a missão de preencher a lacuna deixada pelo fim do reality show da Globo, encerrado no último dia 22, consagrando a jornalista Ana Paula Renault como campeã.

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E para deixar os telespectadores situados, algumas informações, incluindo as dinâmicas da semana, foram divulgadas. Serão 18 participantes anônimos disputando a premiação de 2 milhões de reais, divididos entre três espaços: “Casa do Patrão”, “Casa do Trampo” e “Casa da Convivência”.

A primeira casa é destinada ao “patrão”, semelhante ao líder do BBB, que escolhe quem divide a estadia e as regalias temporárias com ele. Na segunda casa, os participantes vão ter menos luxo e terão que ralar um pouco mais que seus colegas. Já no espaço de convivência, os dois grupos se mesclam durante o dia-a-dia.

Todo jogador inicia com uma quantia que pode ir variando durante o reality. Conforme as eliminações forem acontecendo, o valor fica para o “patrão”. Além disso, a produção já definiu dinâmicas para cada dia da semana:

Domingo: Festa na casa

Segunda: Prova

Terça: Definição de quais participantes vão para a votação de eliminação, feita pelo público

Quarta: Festa

Quinta: Dia de tensão na casa, anúncio de quem foi eliminado do programa

Sexta: Chamado de “VAR”, o programa exibirá as conversas, estratégias e alianças feitas pelos jogadores

Sábado: Prova do Patrão