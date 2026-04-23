Brasileira denuncia abuso em empresa de MrBeast e leva caso à Justiça nos EUA

A influenciadora brasileira Lorrayne Mavromatis tornou públicas acusações de assédio moral e sexual envolvendo a empresa do youtuber Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast. A denúncia foi formalizada na Justiça dos Estados Unidos, onde o processo tramita em um tribunal da Carolina do Norte. Segundo a brasileira, os episódios teriam ocorrido ao longo do período em que trabalhou na companhia, a MrBeast Industries. Além da ação judicial, ela divulgou um vídeo nas redes sociais relatando as experiências vividas nos bastidores da empresa.

No depoimento, Lorrayne afirma que foi contratada após entrevista com o próprio MrBeast e rapidamente assumiu funções de liderança, atuando em estratégias e operações de redes sociais. No entanto, de acordo com o relato, o ambiente de trabalho teria se mostrado hostil desde o início. Ela descreve situações de constrangimento, como gritos, ofensas e desvalorização profissional diante de colegas. Em um dos episódios, contou ter sido chamada de “burra” após apresentar uma ideia, que depois teria sido elogiada quando repetida por um homem.

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A influenciadora também relata episódios de teor sexual envolvendo um executivo da empresa, incluindo reuniões individuais em sua residência, nas quais teria sido alvo de comentários sobre sua aparência.

Na ação, Lorrayne ainda aponta um ambiente corporativo dominado por homens, com exclusão de mulheres em reuniões e tratamento desigual em relação aos colegas do sexo masculino. Procurada por veículos internacionais, a empresa responsável pelo negócio de MrBeast negou as acusações.

Ao tornar o caso público, a brasileira afirmou que decidiu se posicionar após mudanças em sua vida pessoal, destacando que não pretende mais permanecer em silêncio diante das situações vividas.