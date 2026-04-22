Artista de Macaé conquista prata em salão nacional e ganha destaque no Rio

O artista macaense Jailton de Jesus Machado, que assina suas obras como Hilton Daky, conquistou a medalha de prata no Salão Nacional da Galeria Via Parque, realizado no Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A premiação ocorreu na última sexta-feira, 10 de abril de 2026, consolidando o nome do artista como um dos destaques da cena contemporânea nacional.

Considerado um dos expoentes do surrealismo no Brasil, Hilton Daky participou do salão com uma obra de forte identidade estética, marcada pelo estilo surrealista figurativo. O evento, que reúne artistas de diferentes regiões do país, contou com curadoria de Thaysa Souza e evidenciou a diversidade de linguagens presentes na produção artística atual.

A obra premiada, intitulada “Alegoria da Arte”, apresenta uma reflexão sobre as múltiplas vertentes artísticas. Na tela, o artista cria um cenário simbólico e detalhado, no qual faz referências às artes plásticas, à dança, à escultura e à arquitetura, compondo uma narrativa visual que valoriza a riqueza e a complexidade do fazer artístico.

As obras do salão seguem em exposição para visitação pública até o dia 30 de abril, no Shopping Via Parque. Interessados em conhecer mais sobre o trabalho do artista podem acompanhar seu perfil no Instagram, @hiltondakyart, ou entrar em contato pelo e-mail hiltondaky1@gmail.com.