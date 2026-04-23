Justiça concede habeas corpus e determina soltura de MC Ryan e MC Poze

A Operação Narco Fluxo ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (23). A Justiça concedeu habeas corpus que garante a soltura dos MC Poze e MC Ryan ainda hoje. Além deles, outras pessoas presas na operação, como o influenciador Chrys Dias e o dono da página Choquei, Raphael Sousa, também se beneficiam desta decisão.

A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias em apuração em conjunto com a jornalista Carine Roma, da Band News FM Rio. A decisão favorável foi baseada em uma falha técnica explorada pela defesa, liderada pelo advogado Felipe Cassimiro. Após análise do caso, o ministro Messod Azulay Neto, relator da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concordou com a defesa, reconhecendo a ilegalidade no tempo de detenção.

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A Justiça determinou a prisão temporária das pessoas detidas na operação por 30 dias, ao contrário do prazo de cinco dias estabelecido pela própria Polícia Federal. Assim, como as prisões ocorreram no dia 15 de abril, o prazo da PF já extrapolou. A decisão contempla todo o grupo de artistas e influenciadores presos, que podem deixar a prisão ainda nesta quinta (23).

A Operação Narco Fluxo foi deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2026 visando desarticular uma organização criminosa que, segundo as investigações, movimentou mais de 1,6 bilhão em lavagem de dinheiro para o crime organizado. A operação prendeu influenciadores, artistas e empresários que teriam envolvimento com dinheiro de organizações criminosas e apostas ilegais.