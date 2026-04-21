Pabllo Vittar termina namoro após vazamentos de fotos intimas: 'Chorei de raiva'

A cantora Pabllo Vittar usou as redes sociais para falar sobre o fim de um relacionamento recente. Segundo a artista, a decisão de terminar o namoro foi após descobrir que o então parceiro teria compartilhado com amigos fotos intimas enviadas por ela, além de fazer comentários negativos a seu respeito.

“Já chorei horrores. Um choro de raiva e frustração por pensar como pude ser tão idiota”, afirmou em um vídeo.

Pabllo explicou que o relacionamento começou no início do ano e que estava emocionalmente envolvida: "Essa pessoa me tratava super bem, a gente estava em sintonia. Fazia tempo que eu não encontrava alguém assim, com quem eu pudesse ser o Phabullo Rodrigues da Silva”, disse.

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Segundo ela, a situação veio a tona após o aviso de um amigo. “Um belo dia, recebi uma mensagem dizendo que ele estava mostrando fotos íntimas minhas em rodas de amigos. Não eram fotos nua, mas imagens íntimas que eu enviava para essa pessoa. Aí veio a parte pior: a pessoa falava mal de mim, dizendo o quanto eu era besta e ingênua”, relatou.

A cantora também refletiu sobre suas experiências amorosas: “Tive poucos relacionamentos e nunca acreditei completamente em alguém. Sempre fui a gay rejeitada, afeminada, que ninguém queria. Quando a gente encontra alguém que parece corresponder às nossas expectativas… é frustrante. Descobri que era tudo mentira. Como eu fui idiota”.

Ao final, Pabllo fez um alerta aos seguidores: “Se protejam de pessoas, não falem da sua vida toda para alguém que parece ser o amor da vida de vocês. Está se envolvendo com alguém, cuidado. Me frustrei.”