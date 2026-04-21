Pâmella Holanda anuncia segunda gravidez com DJ Ivis

A influenciadora digital Pâmella Holanda anunciou que está grávida pela segunda vez. Ela espera mais uma filha com DJ Ivis, com quem já tem Mel, de cinco anos.

A novidade foi divulgada nas redes sociais, com fotos da primogênita usando uma camiseta com a frase “melhor irmã de todas”, indicando a chegada da nova integrante da família. Na publicação, Pamella celebrou o momento ao afirmar que a filha foi “promovida a irmã mais velha”.

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Nos comentários, DJ Ivis também comemorou a gestação e desejou saúde para a bebê.

A gravidez acontece após a retomada do relacionamento do casal, que viveu um episódio marcante em 2021. Na época, Pâmella denunciou o artista por violência doméstica, caso que ganhou grande repercussão nacional. DJ Ivis chegou a ser preso preventivamente durante as investigações e, posteriormente, foi solto para responder ao processo em liberdade.