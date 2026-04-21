Cida Renault, irmã de Ana Paula, rebateu críticas após a morte do pai: "Opiniões vazias"

A irmã de Ana Paula Renault, Cida, comentou sobre os últimos dias do pai, Geraldo Renault, que faleceu no último domingo (19), aos 96 anos. Ela ainda agradeceu o carinho que recebeu dos amigos e internautas. Em um vídeo divulgado no Instagram, Cida aproveitou para explicar a decisão de tentar poupar a irmã, uma das finalistas do BBB 26, da triste notícia da perda do pai e rebateu críticas.

"Finalmente o dia está acabando. Esses dois últimos dias foram muito difíceis, mas também posso dizer que foi um pouco de alívio. Acho que nós somos muito egoístas de pensar só na gente, então acho que meu pai estava precisando descansar e aconteceu. Achei que ele ia esperar a saída da Ana Paula, mas acho que ele foi no momento exato que tinha que ser. Deus é bom o tempo todo, mesmo que nesse momento a gente não entenda, mas acho que logo as coisas vão se acertando", disse.

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Logo depois ela agradeceu o apoio que recebeu. "Gente, é mensagem demais da conta!... Agradeço muito, vi por alto tudo, mas falar que vou responder, vou estar mentindo para vocês, porque não vou. Porque não consigo nem responder meus WhatsApp, então não vou mentir também não".

Apesar da dor do luto, Cida disse que a família estará no final do reality para dar apoio à jornalista. "Nós vamos lá encontrar com Ana Paula e estamos esperando vocês fazerem ela campeã, e com a maior porcentagem possível porque está sendo tudo muito difícil. Tudo muito difícil, mas tudo do jeito que tem que ser. Como eu falei, Deus organiza muito melhor do que a gente. A gente tenta moldar, fazer de tal forma, mas ele faz da forma que tem que ser", contou.

No final de sua fala, ela explicou a decisão inicial de não contar para a irmã sobre a morte do pai. "Acho que muitas pessoas não entenderam o que a gente quis fazer, mas também as pessoas que não entendem são pessoas que só querem dar opinião. Porque não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada, então são só opiniões vazias. E sempre tem alguém para dar, né? Mas a grande maioria sempre foi só de apoio, de amor e muito obrigada", encerrou.