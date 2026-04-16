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Festa do Trabalhador terá programação cultural e show do Os Garotin em São Gonçalo

A abertura dos portões está marcada para as 15h, com uma programação diversificada

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de abril de 2026 - 10:33
A partir das 20h, a festa ganha ainda mais destaque com o show do grupo Os Garotin
A partir das 20h, a festa ganha ainda mais destaque com o show do grupo Os Garotin -

A Prefeitura de São Gonçalo divulgou que, no dia 1º de maio, será realizada a Festa do Trabalhador, com entrada gratuita e promete reunir música, cultura e muita animação no Parque RJ Nosso Sonho.

A abertura dos portões está marcada para as 15h, com uma programação diversificada pensada para todas as idades. Ao longo da tarde, o público poderá aproveitar atividades esportivas, espaços de recreação, experiências tecnológicas, apresentações culturais e oficinas interativas, garantindo entretenimento para toda a família.

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O evento tem como objetivo celebrar o Dia do Trabalhador com um ambiente de lazer, integração e valorização da população gonçalense, reunindo moradores em um espaço preparado para oferecer conforto, segurança e opções variadas de diversão.

A partir das 20h, a festa ganha ainda mais destaque com o show do grupo Os Garotin, que sobe ao palco para encerrar a noite em grande estilo, levando muita música e energia para homenagear aqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento da cidade.

Tags:

festa do trabalhador os garotin

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