Virginia grava comercial publicitário em Santos e ao sair não fala com fãs

A influenciadora e empresária Virgina Fonseca, causou tumulto em Santos, nesta quinta-feira (9), por marcar presença na Casa Leone, no Centro da cidade, para participar de uma gravação publicitária. Após descobrirem a presença da famosa, os fãs foram ao local das gravações na esperança de terem contato com ela, porém precisaram deixar o local sem receber ao menos um aceno.

Nos stories do Instagram, Virgina compartilhou uma imagem da vista aérea de Santos, com a seguinte legenda: “Hoje é por aqui”, e marcando a cidade com localização. A mesma foto foi publicada pela produtora de eventos da influenciadora, Mercia Sodre. Em stories seguintes Virgina sugiu já no camarim com a maquiagem finalizada e acompanhada de outras pessoas. As publicações foram feitas no início da manhã.

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Virginia deixou o local das gravações, sem dar entrevista ou falar com os fãs, por volta das 16h, em um Mitsubishi Pajero, acompanhado de uma Ferrari 458 Itália. De acordo com a assessoria de imprensa, a influenciadora iria pegar um voo até às 17h. Além de Virginia, o jogador Neymar também estava previsto para participar das gravações, no mesmo local, mas às 18h.

A presença da influenciadora faz parte de uma campanha publicitária de alcance nacional e que não há ligação com o crescimento dos negócios da empresa de Virginia na região, disse o produtor Rodolfo Rodrigo à Tribuna, filiada da Globo.

A visita a Santos ocorre um ano depois da marca de cosméticos e perfumaria We Pink, da Virginia, abrir uma franquia no local, em janeiro de 2025, e conta com quiosques no Shopping Praiamar. O empreendimento foi fundado em setembro de 2021, e somente no primeiro mês, com um único produto, conseguiu o faturamento de R$ 10 milhões e pretende expandir para todo o Brasil.