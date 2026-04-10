Carioca desaparece após aceitar emprego na África do Sul e relata estar preso em cativeiro no Essuatíni

Joan Vitor dos Santos, de 27, morava em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, com a família e trabalhava como frentista - Foto: Reprodução/TV Globo

Joan Vitor dos Santos, de 27, morava em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, com a família e trabalhava como frentista - Foto: Reprodução/TV Globo

Um carioca identificado como Joan Vitor dos Santos, de 27, morava em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, com a família e trabalhava como frentista. Segundo parentes, ele recebeu uma oferta de emprego na África do Sul e embarcou no dia 9 de março. Depois da viagem, passou a enviar poucas mensagens e, em seguida, deixou de dar notícias, o que causou desespero entre familiares e amigos.

Após dias sem nenhum contato, a família recebeu uma ligação de vídeo. Nas imagens, um homem fardado aparece primeiro e depois Joan surge visivelmente abalado, em um local com muitas pessoas deitadas no chão. De acordo com familiares, o ambiente parecia um cativeiro. Durante a chamada, Joan solicitou ajuda e pediu que a família entrasse em contato com a embaixada brasileira. A partir dessa situação, as autoridades brasileiras foram notificadas. O Itamaraty, a Polícia Federal e a Polícia Civil passaram a investigar o caso. Mas após essa primeira aparição, o brasileiro voltou a ficar incomunicável.

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Na manhã da última quarta-feira (8), Joan conseguiu contato novamente e falou com a esposa Rafaela Pereira. Ele disse estar preso em um local no Reino de Essuatíni, pequeno país localizado no sul do continente africano, mas não soube informar a localização exata e relatou que estava passando fome.

A família acredita que ele tenha sido aliciado por uma falsa proposta de trabalho e acabou virando uma vítima de um esquema de tráfico humano.