Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez

O casal anunciou a gravidez através de um vídeo publicado nas redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

O casal anunciou a gravidez através de um vídeo publicado nas redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

O jogador Endrick e a modelo Gabriely Miranda anunciaram que estão esperando o primeiro filho, nas redes sociais, nesta sexta-feira (10). Os jovens se casaram em setembro de 2024.

O anúncio da primeira gravidez do casal veio a público através de uma publicação nas redes sociais, e junto com a notícia, eles compartilharam um vídeo celebrando a nova fase da família. Em alguns trechos do vídeo, Endrick surge passando a mão na barriga da esposa, sinalizando a gestação.

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“Você é o nosso amor em forma de vida”, escreveu o casal em uma publicação conjunta no Instagram. “Tu me teceste no ventre”, citaram um salmo para completar a postagem.

Nos comentários, alguns famosos deixaram mensagens carinhosas aos mais novos papais. A influenciadora e esposa do jogador Neymar, Bruna Biancardi comentou: “Que lindos! Deus abençõe”. A também influenciadora Thamy Araújo, desejo bençãos para a família “Que benção! Que Jesus abençoe ricamente essa criança e a família de vocês”.

A influenciadora e o atleta se casaram em setembro de 2024, na época Endrick tinha 18 anos e Gabriely 21. Atualmente, o casal mora na Europa em razão da carreira do jogador, que atua pelo Lyon, clube francês, por empréstimo do Real Madrid.