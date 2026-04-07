Rico Melquiades diz que não gostaria de ter filho gay e gera polêmica nas redes

Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual - Foto: Divulgação

Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual - Foto: Divulgação

O influenciador Rico Melquiades voltou a ser assunto nas redes sociais após comentar, em entrevista ao canal de Léo Dias, sobre suas visões a respeito da criação de filhos e diversidade sexual.

Durante a conversa, Rico afirmou que não gostaria de ter um filho gay. Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual. O influenciador explicou que, por conhecer de perto os desafios e preconceitos, preferiria que um eventual filho não passasse pelas mesmas situações.

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Além disso, ele também declarou que pretende impor limites na educação dos filhos, incluindo restrições quanto a brincadeiras e brinquedos. Para Rico, caberia aos pais definir o que considera adequado durante a infância, defendendo uma criação mais rígida nesse aspecto.

As falas rapidamente repercutiram na internet e dividiram opiniões. "Me poupe, uma criança de 3/5 anos não tem querer, se ele for menino e quiser brinquedo de menina, eu repreendo ele. Eu sendo o pai, quem manda na educação sou eu, então quem decide sou eu”, declarou.