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Rico Melquiades diz que não gostaria de ter filho gay e gera polêmica nas redes

Influenciador afirma que opinião está ligada às dificuldades que enfrentou e defende uma criação mais rígida para os filhos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de abril de 2026 - 10:38
Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual
Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual -

O influenciador Rico Melquiades voltou a ser assunto nas redes sociais após comentar, em entrevista ao canal de Léo Dias, sobre suas visões a respeito da criação de filhos e diversidade sexual.

Durante a conversa, Rico afirmou que não gostaria de ter um filho gay. Segundo ele, sua opinião está ligada às dificuldades que enfrentou ao longo da vida por causa de sua orientação sexual. O influenciador explicou que, por conhecer de perto os desafios e preconceitos, preferiria que um eventual filho não passasse pelas mesmas situações.

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Além disso, ele também declarou que pretende impor limites na educação dos filhos, incluindo restrições quanto a brincadeiras e brinquedos. Para Rico, caberia aos pais definir o que considera adequado durante a infância, defendendo uma criação mais rígida nesse aspecto.

As falas rapidamente repercutiram na internet e dividiram opiniões. "Me poupe, uma criança de 3/5 anos não tem querer, se ele for menino e quiser brinquedo de menina, eu repreendo ele. Eu sendo o pai, quem manda na educação sou eu, então quem decide sou eu”, declarou.

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