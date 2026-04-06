Vini Jr. faz declaração para Virgínia no aniversário da influenciadora

O aniversário de Virgínia Fonseca rendeu uma bela declaração nas redes sociais do namorado, o jogador Vinícius Júnior. O atleta fez uma publicação no Instagram para homenagear a influenciadora e chamou a atenção dos seguidores pelo tom carinhoso da mensagem. Em clima de celebração, Vini Jr. falou sobre a relação entre os dois e exaltou Virgínia como mãe, empresária e mulher.

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“Feliz aniversário, meu amor. Que seja um dia lindo e abençoado. Você merece as melhores coisas deste mundo especialmente saúde, para que possa cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua empresa e do Vini, da melhor maneira que só você sabe fazer. Desejo sucesso, sabedoria e felicidade para que você continue conquistando o mundo. Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes. Muito obrigado pela companhia, pelos momentos e pelas risadas. Como é bom te ter por perto. Nunca perca sua essência”, publicou.