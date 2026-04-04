Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1617 | Euro R$ 5,9592
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena sorteia neste sábado (4) prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de abril de 2026 - 09:09
Mega-sena
Mega-sena -

As seis dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

mega sena acumulada

Matérias Relacionadas