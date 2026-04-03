Virginia Fonseca ignora boatos envolvendo Vinícius Júnior às vésperas da Copa do Mundo

A influenciadora Virginia Fonseca tem evitado se pronunciar sobre os rumores que voltaram a circular envolvendo o relacionamento com Vinícius Júnior às vésperas da Copa do Mundo. Segundo informações, a estratégia da influenciadora tem sido não dar atenção aos boatos neste momento, buscando evitar que a situação ganhe ainda mais repercussão.

Mesmo diante das especulações, Virginia segue ao lado do jogador e, recentemente, esteve presente em jogos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos, demonstrando apoio ao atacante em compromissos preparatórios para o Mundial. Os rumores mais recentes teriam surgido após comentários envolvendo o nome do atleta em um ambiente reservado durante um evento na Espanha, o que reacendeu questionamentos sobre o relacionamento.

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Ainda assim, pessoas próximas indicam que qualquer decisão sobre o futuro do casal deve ser tomada apenas após a Copa do Mundo, período em que o foco principal estaria voltado para a carreira do jogador. O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. foi assumido publicamente em 2025 e, desde então, tem sido alvo frequente de especulações nas redes sociais.