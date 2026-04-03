Zé Felipe é flagrado dançando com surfista em Santa Catarina

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, movimentou as redes sociais na noite desta quinta-feira (2), após publicar um vídeo dançando com uma morena misteriosa, em Florianópolis, em Santa Catarina. Quase que instantaneamente os fãs começaram a especular sobre a identidade da moça.

Pouco tempo depois descobriram que a mulher era a surfista e criadora de conteúdo adulto, Luiza Marquesa, de 24 anos. A jovem ultrapassa 500 mil seguidores nas redes sociais. Além de surfista, ela é modelo e aproveita a rotina agitada para compartilhar seu dia a dia e estilo de vida no Instagram, ganhando destaque no esporte e na internet.

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O que chamou a atenção dos internautas é que Luiza terminou um relacionamento há apenas três dias. E para aumentar ainda mais a repercussão do vídeo é que ela sempre aparentou ser fã de Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe.

Quem é essa morena misteriosa ?👀



📲 | zefelipe via IG Stories pic.twitter.com/zQeolZwiVA — Info Zé Felipe (@infozefelipe) April 3, 2026

Esse pequeno detalhe não passou despercebido pelos internautas. “Só lembro daquele vídeo dela superfeliz que tinha sido notada pela Virginia”, comentou um. Outro acrescentou: “Essa aí é fã da Virginia assumida, tanto que quando a Virginia republicou um vídeo dela, a mesma postou comemorando que tinha sido notada pela vivibora [risos]. Ps. ela segue a Virginia no Insta, mas não segue o Zé”.

Para colocar ainda mais fogo na fogueira, o ex-namorado da surfista descobriu que ela estava com o cantor durante uma live. Revoltado com o encontro dos dois, ele ameaçou mandar mensagem para Ana Castela, ex de Zé Felipe, como retaliação.