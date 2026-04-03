Jovens gonçalenses participam de equipe de basquete de alto rendimento

O basquete é uma modalidade esportiva que recebe investimento em São Gonçalo. Cerca de 30 jovens gonçalenses participam da equipe ITDA - Instituto Técnico Desportivo Atitude, que conta com times sub-15 e sub-16. O projeto de alto rendimento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer, e o Sest Senat.

O projeto foi iniciado há 3 anos, com o intuito de inserir jovens atletas de basquete na carreira profissional. Atualmente, os times estão participando do Campeonato Estadual de Basquete e já enfrentaram equipes tradicionais do Rio de Janeiro, como o Clube de Regatas do Flamengo. As próximas partidas da competição vão acontecer em abril.

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A equipe é formada por processos seletivos, as chamadas peneiras. Os atletas treinam às segundas e quartas-feiras na quadra do Sest Senat, em Tribobó. A Prefeitura vai divulgar, em seus canais oficiais, quando novas vagas forem disponibilizadas.

“Esse projeto é um sucesso e em pouco tempo os meninos já começaram a competir. O nosso intuito é que eles sigam trabalhando com alto rendimento e, quem sabe, recebam propostas de grandes clubes. Queremos que eles possam voar”, afirmou o técnico da equipe, Fernando Melo.

O atleta Miguel Melo, de 16 anos, mora no bairro Rocha, participa do projeto desde o ano passado e fala sobre a paixão pela modalidade.

“Depois de começar a assistir jogos de basquete, eu me apaixonei pelo esporte e quis praticar. Muitos meninos brasileiros nascem e já ganham bola de futebol, eu quero que o basquete seja mais reconhecido. O projeto é uma grande oportunidade para os jovens, espero que o basquete em São Gonçalo cresça cada vez mais,” destacou.