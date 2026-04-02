Ator fala sobre relacionamento com Iza: 'Estamos nos divertindo'

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no Réveillon de Copacabana - Foto: Reprodução - Internet

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no Réveillon de Copacabana - Foto: Reprodução - Internet

Parece que a cantora Iza, de 35 anos, realmente encontrou o amor. Depois de especulações de um romance entre a artista e o ator João Vitor Silva, de 29 anos, ele resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o relacionamento.

Os artistas, que estavam despertando a curiosidade dos fãs e seguidores, oficializaram publicamente o relacionamento na Marquês de Sapucaí.

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João não poupou elogios para Iza, durante entrevista ao portal F5.

"A Iza chegou na minha vida trazendo força, emoção e felicidade. Estamos nos divertindo", disse o ator.

A declaração revela que o namora está cada vez melhor.

Casal discreto

Mesmo sendo personalidades públicas, os artistas escolheram deixar a relação longe dos holofotes.

Rumores sobre um namoro tiveram início no Réveillon de Copacabana, depois que eles foram flagrados de mãos dadas. Contudo, a confirmação ocorreu meses depois. O ator explicou o motivo da privacidade.

"Quando a gente vai ficando mais velho, aprende que, quando as coisas são mais guardadas, funcionam melhor", disse.

Recomeço de Iza

O romance com João é o primeiro relacionamento público da cantora depois do término envolto de confusão com o jogador Yuri Lima.

O rompimento do atleta e da cantora recebeu muita atenção da mídia e protagonizou as manchetes por semanas. Juntos, eles têm uma filha, a pequena Nala, de 1 ano. Após a separação, Iza vinha mantendo sua vida amorosa sob discrição.

Quem é o ator João Vitor Silva?

Boa parte dos brasileiros vão lembrar de João Vitor pelo personagem Pedrinho, que ele interpretou em uma das versões do “Sítio do Picapau Amarelo”.

Atualmente, o ator se tornou uma das personalidades da nova geração mais respeitadas dentro da dramaturgia. Ele ainda ganhou mais destaque após participar do filme indicado ao Oscar, “O Agente Secreto”.