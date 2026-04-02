Jiboia é encontrada dentro de sofá em Arraial do Cabo
Animal foi resgatado e devolvido ao seu habitat natural
Uma cobra da espécie Jiboia foi resgatada no interior de um sofá em uma residência situada no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, na manhã desta quarta-feira (1º). Apesar do susto, o episódio inesperado não deixou feridos.
A Guarda Marítima e Ambiental informou que a jiboia (Boa constrictor), não é peçonhenta. O animal foi removido de dentro da poltrona da sala.
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A jiboia foi resgatada por equipes da Guarda Marítima e Ambiental e devolvida ao seu habitat natural. A população é orientada a manter distância e acionar os órgãos ambientais do município, caso encontre qualquer tipo de animal silvestre.