Jiboia é encontrada dentro de sofá em Arraial do Cabo

O anima estava escondido dentro do sofá da casa - Foto: Reprodução

O anima estava escondido dentro do sofá da casa - Foto: Reprodução

Uma cobra da espécie Jiboia foi resgatada no interior de um sofá em uma residência situada no bairro Sítio, em Arraial do Cabo, na manhã desta quarta-feira (1º). Apesar do susto, o episódio inesperado não deixou feridos.

A Guarda Marítima e Ambiental informou que a jiboia (Boa constrictor), não é peçonhenta. O animal foi removido de dentro da poltrona da sala.

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A jiboia foi resgatada por equipes da Guarda Marítima e Ambiental e devolvida ao seu habitat natural. A população é orientada a manter distância e acionar os órgãos ambientais do município, caso encontre qualquer tipo de animal silvestre.