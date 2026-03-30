Tatá Werneck causa clima tenso entre Murilo Benicio, Cauã Reymond e Grazi Massafera

A humorista Tatá Werneck deixou alguns famosos sem graça durante a premiação do Melhores do Ano, exibido neste domingo (29), no Cadeirão com Huck. Sua fala, que tem gerado repercussão nas redes sociais, envolvia Murilo Benício, Grazi Massafera e Cauã Reymond.

Tatá relembrou uma situação passada ao comentar sobre sua participação no programa de Angélica. “O Murilo ficou chateado comigo naquele programa da Angélica, que eu falei da Grazi”, disse, mas o ator preferiu não demonstrar reação, adotando uma postura contida.

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Logo em seguida, a humorista decidiu fazer seus comentários para o ator Cauã Reymond, ex-marido de Grazi. “Agora você está chateado comigo”, comentou. O ator apenas sorriu enquanto Murilo permanecia discreto, o que ressaltava a percepção do climão entre os envolvidos.

O apresentador Luciano Huck tentou intervir na situação. Nesse momento, Murilo virou para Grazi e perguntou: “Quer falar alguma coisa, Grazi?”. Com o clima tenso, Tatá mudou de assunto rapidamente e votou para o roteiro, assim dando um ponto final ao assunto.

A situação constrangedora teve começo em uma participação de Tatá no programa de Angélica, onde a humorista fez piadas sobre um possível romance entre os vilões da novela ‘Três Graças’. Na época, em tom de brincadeira ela disse “Eu leio fofoca! Dou R$ 1.000 se daqui a seis meses vocês não estiverem juntos”.