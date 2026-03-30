Novo comandante assume o 12º BPM com promessa de manter integração das forças de segurança

O 12º BPM (Niterói) recebeu o novo comandante da unidade manhã desta segunda-feira (30), em cerimônia que reuniu autoridades da segurança pública e representantes da sociedade civil. O tenente-coronel Júlio Cesar da Silva Castro assumiu o batalhão, substituindo o coronel Leonardo Oliveira, que deixa o posto após período de quase dois anos à frente do batalhão de Niterói.

Durante a solenidade, o agora ex-comandante destacou as principais diretrizes que nortearam sua gestão: a valorização do policial militar e o reforço do policiamento ostensivo nas ruas de Niterói e Maricá. Segundo ele, investimentos internos e melhorias estruturais fizeram parte desse processo.

Entre as ações citadas estão obras na unidade, a revitalização de espaços como a quadra esportiva e a criação de um dojô aberto também à população. “O policial bem assistido consegue servir melhor à sociedade”, pontuou.

Leonardo Oliveira também ressaltou os resultados operacionais alcançados ao longo do comando, com apreensão de armamentos e aumento no número de prisões, além da integração com outras forças de segurança. “Sem vaidade, sem protagonismo. O maior resultado foi a união entre as forças”, afirmou, ao agradecer à tropa e à família pelo apoio durante o período.

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Ao se despedir, o oficial desejou sucesso ao sucessor, destacando a trajetória de Júlio Cesar dentro da corporação. 'Desejo a você, meu amigo, que vá e vença. Tenho certeza que fará um trabalho excepcional. Assuma o batalhão com todo carinho que você já demonstrou ter pelo 12ºBPM", finalizou.

O novo comandante, por sua vez, afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho já desenvolvido na unidade, reforçando a atuação conjunta com outras forças de segurança e a proximidade com a população.

“Ninguém constrói nada sozinho. A gente chega com a missão de dar continuidade a um trabalho que já é reconhecido. Vamos seguir com dedicação, enfrentando os desafios que surgirem”, disse.

Júlio Cesar tem uma longa trajetória na Polícia Militar, com passagens por diferentes unidades, incluindo o 7º e o 35º BPM, além de atuação na área de polícia pacificadora, mas foi no 12ºBPM que ele iniciou a carreira. "Eu cheguei aqui em fevereiro de 2000, então é uma satisfação muito grande voltar para a unidade, é um sonho realizado. Eu não venho só pelo profissional, é também como um ideal de vida. É um carinho que eu tenho pela unidade, pela população, pela sociedade e pela tropa. Eu passei por praticamente todas as companhias, atuei em todas as funções, comandei companhias e agora volto com essa missão. É uma verdadeira honra", afirmou.

Coronel Gilbert dos Santos | Foto: Layla Mussi

O comandante do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Gilbert dos Santos, também participou da cerimônia e destacou a experiência do novo comandante, afirmando que sua escolha reflete reconhecimento dentro da corporação.

A troca de comando marca a continuidade das estratégias de segurança pública na região, com foco na integração entre batalhões e no fortalecimento do policiamento nas cidades de Niterói e Maricá.