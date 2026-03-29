Musa da Viradouro anuncia termino de namoro com MC Cabelinho

Carol Macharethe e MC Cabelinho não são mais um casal. O anúncio do término foi publicado pela musa da Viradouro em um post em seu perfil no Instagram. Com isso, Carol pediu que seu nome não fosse mais vinculada ao cantor.

"Quem me acompanha alguns anos sabe o quanto sou reservada, mas como vocês viram, ultimamente eu me coloquei em uma relação a qual era exposta, pois me relacionei com uma pessoa pública. Para quem ainda não entendeu: eu e o Victor (MC cabelinho) não temos mais uma relação, sinto necessidade de avisar aqui pois quero que me desvinculem de qualquer coisa daqui para frente", escreveu.

Os boates sobre um possível romance entre os dois começaram a surgir no período pré-carnaval, quando eles passaram a ser vistos juntos durante os ensaios técnicos. Desde então a proximidade deixou de ser um boate e os dois passaram a compartilhar registros juntos, além de declarações nas redes sociais.

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O cantor também esteve na Sapucaí para acompanhar o desfile da Viradouro.