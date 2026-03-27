Zona Norte do Rio recebe ação social com serviços gratuitos para a população neste sábado

O Projeto União Amais, em parceria com a Biblioteca A Casa Amarela, promoverá uma importante ação social no sábado, dia 28, das 9h às 15h, na Praça Granito, localizada no bairro de Anchieta, subúrbio do Rio de Janeiro. A participação é gratuita e aberta ao público.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais de saúde e cidadania, oferecendo atendimentos gratuitos em diversas áreas. Entre os serviços disponíveis estarão exame preventivo 3D, exame de vista e doação de óculos multifocais (com quantidade limitada), além de atendimento com clínico geral, realização de eletrocardiograma, serviços odontológicos e sessões de fisioterapia com inscrições feitas no próprio local.

Moradora de Ricardo de Albuquerque, a cuidadora de idosos Débora Vidal, de 44 anos, afirma que pretende levar toda a família para participar da ação. Segundo ela, eventos como este devem ser aproveitados pela população.

“Vou fazer exame de vista, me consultar com o clínico geral e aproveitar para levar meus filhos ao dentista. Essa ação veio em boa hora, e estou convidando todas as pessoas do meu bairro para participar”, disse, animada.

A animação também é compartilhada por Rejane dos Santos, de 51 anos, que não vê a hora da ação social começar para garantir seu par de óculos e receber um livro.

"Eu adoro ler. Como tenho problema de vista, vou juntar o útil ao agradável: receber meus óculos e levar um livro para casa”, afirmou.

Além dos atendimentos de saúde, o evento também contará com atividades culturais e sociais, como contação de histórias e doação de livros, incentivando a leitura e o acesso à cultura.

Na área de cidadania, serão oferecidas isenções para a emissão da segunda via da carteira de identidade, bem como para certidões de nascimento e casamento, facilitando o acesso à documentação básica.

A ação reforça o compromisso das instituições envolvidas com o bem-estar da comunidade, promovendo inclusão, cuidado e qualidade de vida para os moradores da região.

SERVIÇO

Evento: Ação Social do Projeto União Amais e Biblioteca A Casa Amarela

Endereço: Praça Granito, na Rua Rabelo da Silva, 333 - Anchieta

Data: 28 de março

Horário: 9h às 15h