Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, critica o Retiro dos Artistas onde mora

O ator mora há quase um ano no local - Foto: Reprodução - Retiro dos Artistas

O ator mora há quase um ano no local - Foto: Reprodução - Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, de 69 anos, o Beiçola de A Grande Família, criticou o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele reside no local há quase um ano, mas recentemente veio a público para criticar a convivência no local e ainda pontuou a falta de privacidade. Após a fala polêmica, a instituição emitiu uma nota oficial de repúdio.

Durante uma entrevista à Veja, o ator descreveu negativamente o ambiente coletivo, e até mesmo utilizou termos pejorativos para se referir à rotina com os colegas, principalmente nas refeições. “Você pode sair da favela, mas a favela nunca sai de você”, disse Marcos.

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Outra reclamação feita pelo ator está ligada às normas da casa que, de acordo com ele, causam restrições na vida íntima dos moradores. Marcos explicou que o desejo sexual não deixa de existir com a idade e que fica incomodado com o que intitulou como repressão.

Nota de repúdio do Retiro dos Artistas

Em razão da repercussão negativa, a diretoria do Retiro dos Artistas apontou as falas de Marcos como distantes da realidade da maioria. Adotando um tom de acolhimento, porém com certa firmeza, a nota ressaltou que aceitar a própria vulnerabilidade não é simples.

Segundo a administração, o local zela pela dignidade e que os moradores (mais de 50 profissionais da arte) estão ali por livre arbítrio, possuindo inteira liberdade para sair do espaço, se essa for a vontade deles.

Nota oficial na íntegra

"O Retiro dos Artistas, instituição centenária que há mais de 100 anos acolhe profissionais da arte, tem como missão oferecer dignidade, respeito e qualidade de vida aos seus residentes. Hoje, convivemos com mais de 50 residentes, cada um com sua história e personalidade, o que exige diálogo constante para manter um ambiente de paz, harmonia e respeito - valores que sempre nos guiaram.

Sobre as recentes declarações do residente Marcos Oliveira, entendemos que foram infelizes e não refletem a realidade da maioria dos nossos residentes. Ainda assim, é importante reconhecer que nem toda pessoa que precisa de ajuda se sente confortável em estar em uma posição de vulnerabilidade. Precisar, aceitar e querer estar nessa condição são coisas diferentes, e isso também exige compreensão. Reconhecemos a importância da imprensa, mas não podemos ignorar o crescente sensacionalismo, que muitas vezes prioriza engajamento em detrimento da irresponsabilidade, distorcendo contextos e prejudicando trabalhos sérios como o nosso.

Seguimos assumindo nossos acertos e falhas, com o compromisso de sempre evoluir. Reforçamos ainda que todos os residentes possuem livre arbítrio para estar aqui, podendo ir e vir quando desejarem. O Retiro dos Artistas permanece de portas abertas e seguirá trabalhando com respeito, responsabilidade e acolhimento. Somos contra julgamentos precipitados e desmoralização, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade.

Acreditamos que, se o foco coletivo estivesse mais voltado para ajudar quem realmente precisa, e menos para expor ou prejudicar, viveríamos em um mundo mais justo, humano e solidário."