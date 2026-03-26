Polícia busca envolvidos na morte de mulher encontrada no Rio Guandu
A vítima deixava uma festa quando desapareceu em agosto do ano passado
Suspeitos da morte de Tainá Souza de Mello, de 27 anos, são alvos de uma operação da Polícia Civil, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, durante a manhã desta quinta-feira (26). No total, seis pessoas estão sendo procuradas.
De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Tainá foi morta em agosto do ano passado. A vítima deixava uma festa na localidade de Santa Cruz e estava a caminho de casa quando desapareceu.
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Poucos dias depois, pescadores encontraram o corpo da mulher boiando no Rio Guandu. Com a localização do corpo de Tainá, deu-se início às investigações.
Nesta fase, os policiais buscam apreender materiais que ajudem a esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.