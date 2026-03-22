Oscar 2027: Cinema brasileiro entra no radar com novas produções; Confira!

O cinema brasileiro tem conseguido cada vez mais destaque internacional. Com produções nacionais ganhando espaço nos últimos anos, elas acabaram entrando mais uma vez no radar do Oscar. Essa atenção que as obras cinematográficas estão recebendo reforça o poder das narrativas brasileiras no exterior e aumenta a expectativa para uma possível indicação na edição do ano que vem.

Apesar do cinema brasileiro ganhar destaque, principalmente com os filmes Ainda Estou Aqui (2024) e O Agente Secreto (2025), a trajetória ainda terá dificuldades a serem superadas, envolvendo uma série de fatores que ultrapassam a qualidade dos filmes. A safra de produções nacionais continua crescendo, porém, de acordo com especialistas, a visibilidade internacional, a estratégia e o investimento ainda são decisivos para alterar o potencial em indicação.

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Confira os filmes com chance de indicação

Feito de Pipa, de Allan Deberton

O filme retrata um menino de 11 anos, chamado Gugu, que possui o sonho de ser jogador de futebol e tem uma relação de liberdade e carinho com sua avó, Dilma. Em decorrência da fragilidade da saúde dela, o menino esconde a situação para evitar a separação e ser obrigado a viver com um pai que não o aceita. O filme é estrelado por Lázaro Ramos, Yuri Gomes e Teca Pereira.

Geni e o Zepelim, de Anna Muylaert

O longa-metragem é inspirado na obra de Chico Buarque. Durante o filme, é contada a história de uma prostituta hostilizada pela cidade onde mora. Sua vida muda quando um militar (Seu Jorge) diz que vai destruir a cidade, a menos que Geni se deite com ele, assim o destino de seus algozes deverá ser decidido por ela.

Velhos Bandidos, de Claudio Torres

Esta comédia de ação revela um casal de assaltantes veteranos que organiza um último e perigoso assalto a banco. Porém, para que o plano tenha o resultado esperado, eles vão precisar contratar dois jovens criminosos sem experiência, causando conflito de gerações durante a tentativa de realizar o assalto perfeito. O longa é estrelado por Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta e Lázaro Ramos.

Corrida dos Bichos, de Fernando Meirelles

O filme se passa em um Rio de Janeiro tecnológico e distópico. É retratado um universo em que o Jogo do Bicho se transformou em uma corrida de parkour de alta performance. Ao longo da obra, é contada a história de um jovem que participa dessa competição para salvar a vida de sua irmã, enfrentando assim as famílias que dominam a cidade. O elenco é composto por Rodrigo Santoro, Isis Valverde, Bruno Gagliasso e Matheus Abreu.

A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai

A obra é um documentário que conta a história de meninas do Sertão do Piauí, dividindo-se entre desigualdade de gênero, tradições familiares e sonhos para o futuro.

100 dias, de Carlos Saldanha

O longa é baseado na história real de Amyr Klink, que conta a histórica travessia solitária em um barco a remo pelo Oceano Atlântico Sul, saindo da África com destino ao Brasil. O protagonista será Felipe Bragança.

Escola Sem Muros, de Cao Hamburger

O longa é uma cinebiografia do político paulista Braz Nogueira, nascido em 1928 e falecido em 2018. A obra narra como ele, através de apoio de líderes comunitários, consegue mudar uma escola cheia de violência urbana em um local de lazer. O filme é protagonizado por Júlio Andrade.