Copa do Mundo: 'Energia pra Torcer' Fan fest terá shows de Ludmilla, Thiaguinho e outros no Caminho Niemeyer

Nos preparativos para a Copa do Mundo 2026, a segunda edição do evento “Energia pra Torcer”, fan fest que será realizada no Caminho Niemeyer, em Niterói (RJ), durante o período do Mundial de 2026. Com shows de Ludmilla e Thiaguinho, o evento reunirá transmissões ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telão de alta definição, além de outras atrações musicais como Ferrugem e Belo.

Durante a fase de grupos, o evento será realizado nos dias 13,19 e 24 de junho de 2026, acompanhando os jogos do Brasil pelo grupo C, quando a Seleção Brasileira enfrenta Marrocos, Haiti e Escócia.

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A Copa 2026 será a primeira com 48 seleções, ampliando em 16 o número de participantes em relação à edição anterior. O torneio será sediado por Estados Unidos, México e Canadá, com final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.