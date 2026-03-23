Lula, aos 80 anos, viraliza durante treino de pernas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, viralizou nas redes sociais depois de surgir em um vídeo treinando pernas com carga em uma academia, mesmo sendo um dia de domingo.

As cenas foram divulgadas pela primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, surpreendendo os internautas com a disposição de Lula ao realizar os exercícios de agachamento com pesos. “Domingo começou forte. Aliás, todo dia é assim”, escreveu a esposa do presidente na legenda da publicação.

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No ano de 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe. Ele precisou se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia no Hospital Sírio-Libanês e, em 2012, foi considerado curado.

Desde essa época, Lula alterou os hábitos de vida e implementou uma rotina com exercícios físicos regulares, que foi intensificada pouco tempo depois da cirurgia no quadril, em 2023.