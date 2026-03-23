Maíra Cardi perde processo e precisa pagar indenização após polêmica

A influenciadora resgatou um vídeo antigo dos irmãos Calabianqui e alegou que eles teriam matado a própria mãe - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora resgatou um vídeo antigo dos irmãos Calabianqui e alegou que eles teriam matado a própria mãe - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Maíra Cardi foi condenada a pagar uma indenização a Alexandre Calabianqui. A decisão judicial veio depois de meses em brigas no tribunal.

Informações publicadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, indicam que o magistrado da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Santo Amaro, em São Paulo, condenou Maíra a pagar uma indenização a Alexandre, no valor de R$ 5 mil por danos morais.

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Maíra Carde acusa família de youtuber

A polêmica teve início em outubro de 2025, quando Robson Calabianqui entrou na Justiça depois que Maíra divulgar, em sua conta no Tik Tok, um vídeo antigo em que aparecia ele, o irmão e a mãe. As imagens revelavam a família fazendo o “desafio da rasteira”. O youtuber ressaltou que as filmagens aconteceram com o consentimento da mãe e que não houve danos físicos, morais ou emocionais.

Consta no processo, que apesar dessa explicação do youtuber, Maíra teria resgatado o vídeo e dado um outra interpretação às imagens. Na publicação, a influenciadora disse que os irmãos teriam matado a própria mãe no momento da brincadeira e também alertou os seguidores sobre possíveis riscos de desafios, e chamando o suposto caso de “muita inconsequência”.

Influenciadora condenada

A partir disso, Robson, Lilian e Alexandre Calabianqui entraram na Justiça, de forma individual, contra a influenciadora. Em cada um dos processos foi solicitado o pagamento de R$30 mil por danos morais. Na sentença concedida no dia 18 de maio, o juíz analisou o vídeo que estava no autos do processo e entendeu que a influenciadora relacionou os irmãos a um crime que não aconteceu.

Dessa forma, o magistrado entendeu que Maíra disse que a mãe dos irmãos faleceu por causa da brincadeira, o que não ocorreu. Ainda de acordo com o juiz, ela divulgou informação falsa mesmo tentando alertar os seguidores, e acrescenta que causou danos à imagem de Alexandre.

Por causa disso, o magistrado determinou a indenização em R$5 mil, que do ponto de vista dele, esse valor compensaria os impactos causados pela informação falsa. Ainda foi determinado no tribunal, que a influenciadora precisa excluir o vídeo nas redes sociais, principalmente no Tik Tok, onde a postagem teve grande repercussão.

Outras ações com desfecho positivo para a influenciadora

Alexandre ganhou o processo movido contra Maíra, entretanto, outros integrantes da família não tiveram a mesma sorte, como é o caso do irmão, o youtuber Fuinha, que teve a ação extinta depois de perder o prazo para a apresentação dos documentos obrigatórios.