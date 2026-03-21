Três homens são presos por tráfico e produção de lança-perfume em Niterói

Os homens foram presos em flagrante e não tentaram resistir a captura - Foto: Divulgação

Os homens foram presos em flagrante e não tentaram resistir a captura - Foto: Divulgação

Após denúncias enviadas à Operação Segurança Presente, três homens foram presos em flagrante, acusados de tráfico de drogas, no bairro Sapê, na Região de Pendotiba, em Niterói, na noite desta quinta-feira (19). A polícia informou que os suspeitos foram localizados no interior de uma residência onde era realizado o preparo de lança-perfume.

Os agentes foram à Rua Marinho Rangel Vieira depois de receberem informações, por meio de um aplicativo de mensagem, de que uma residência estava sendo utilizada para a “endolação” de drogas. Quando chegaram ao local, os policiais notaram que o portão não estava trancado e puderam ouvir conversas que revelavam uma ação ilegal dentro da casa.

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Depois disso, os policiais entraram na residência e se depararam com três suspeitos manipulando substâncias e organizando material utilizado na confecção de entorpecentes. Os homens foram abordados e não resistiram à prisão.

Dentro da casa, os policiais apreenderam 200 frascos de lança-perfume prontos para comercialização, além de aproximadamente 400 recipientes vazios. Também foram encontradas substâncias químicas como éter e clorofórmio, além de seringas, refis de isqueiro e cinco aparelhos celulares.



Segundo os policiais, os acusados recebiam um valor de R$100 pela produção de cada lote com 30 caixas.

O material apreendido foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), onde foi submetido a perícia. Logo depois, os acusados foram conduzidos à 76ª DP (Centro), onde continuam presos.

Dois dos acusados possuem passagem pela polícia. Desses, um responde por tráfico de drogas e roubo, e o outro tem registro por lesão corporal contra a mulher.

