Gabriela Loran revela como são os bastidores da novela 'Três Graças'

A atriz gonçalense Gabriela Loran, de 32 anos, que interpreta Viviane em “Três Graças”, contou para os internautas sobre como são os bastidores da novela da Globo. Ela revelou como é contracenar com Belo e Viviane Araújo e as diferenças entre eles.

Enquanto se preparava para entrar em cena, a famosa respondeu algumas perguntas dos fãs, nesta sexta-feira (20). Gabriela disse que em alguns momento o cantor, e agora ator, Bela tem crises de riso durante as gravações.

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"O que mais a gente tem é crise de risos na cena. Eu não consigo gravar com o Belo, com o Gutierry (Sotero, que interpreta Júnio), Luiza Rosa (a Kellen), não tem como mesmo. A gente nem tem mais cena juntas, porque os autores entenderam que não tem como trabalhar juntos, porque com ela eu tenho crise de risos constantemente", disse.

"Sophie (Charlotte) me chama de 'cabeça de confusão'. Mas a 'cabeça de confusão' mesmo é o Belo. Com ele, não tem como gravar. Ele tem crise de risos e interfere em todo mundo", contou.

Ainda de acordo com a atriz, Viviane Araújo é a mais concentrada do grupo durante as cenas.

"A única que não ri nem pela tempestade é Viviane Araújo. A gente faz as cenas, e ela fica serinha. Eu queria entender a habilidade que ela tem de não rir. Eu não consigo, como Júnior, Misael, Luiza. A gente tem crise de risos constantemente. Coisa que tem que parar o set às vezes", revelou.