Quando ingressam na universidade, os estudantes procuram um estágio para diferenciar a teoria da prática e se aproximar das exigências do mercado de trabalho. Para as empresas, investir em pessoas com potencial de contribuir para o coletivo é essencial, tanto para promover a diversidade no quadro de colaboradores quanto para ampliar a geração de novas ideias.

De acordo com uma pesquisa do Nube - Estagiários e Aprendizes, sobre ”Qual maneira você acha mais prática para receber vagas de estágio ou aprendizagem?”, 40,74% responderam pelo e-mail, 24,65%, gostariam de receber um SMS, 13,80% por ligação, 6,63% pelo aplicativo, 5,09% preferiram agendar entrevistas pelo site e 0,76% gostariam de ser comunicados por meio da notificação no seu Facebook.

Nesse contexto, para os alunos conhecerem o universo profissional, é importante desenvolver essas vivências no ambiente corporativo. “Para o jovem, é essencial estagiar o quanto antes, pois assim ele pode aprender com os colegas de trabalho e acumular experiências dentro de uma organização”, afirma Seme Arone Júnior, presidente do Nube.

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Para auxiliar os estudantes, o Nube disponibiliza 9.895 vagas de estágio

O Nube oferece oportunidades de estágio para alunos do ensino médio, técnico e superior. Confira algumas vagas em evidência nesta semana. Para explorar todas as vantagens da plataforma de forma totalmente gratuita, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo.

Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Administração, Comércio Exterior, Design Gráfico, Educação Física, Engenharia Civil, Gastronomia, Marketing, Odontologia, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros. As bolsas auxílio divulgadas variam de R$ 1.300,00 a R$ 2.500,00.

Serviços:

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.500,00 | 231304

Comércio Exterior | R$ 2.200,00 | 370031

Design Gráfico | R$ 1.800,00 | 309858

Educação Física | R$ 1.900,00 | 351526

Engenharia Civil | R$ 2.500,00 | 365217

Engenharia de Produção | R$ 2.000,00 | 370032

Fonoaudiologia | R$ 2.400,00 | 319883

Gastronomia | R$ 2.000,00 | 369318

Marketing | R$ 2.500,00 | 323685

Odontologia | R$ 1.800,00 | 369851

Pedagogia | R$ 2.000,00 | 329247

Publicidade | R$ 2.000,00 | 370837

Recursos Humanos | R$ 1.800,00 | 369303

Turismo | R$ 1.400,00 | 369173

Veterinária | R$ 1.300,00 | 331878

Outras oportunidades no site www.nube.com.br