Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto no Rio

A ex-bbb Alane Dias usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para revelar que sofreu um acidente enquanto retornava para casa no Rio de Janeiro. Ela compartilhou o episódio através dos stories e aproveitou para tranquilizar os seguidores ao afirmar que não teve ferimentos graves.

Segundo Alane, ela tinha acabado de sair da academia e estava de bicicleta quando foi atingida por uma moto, mas destacou que conseguiu se levantar sem problemas e seguir o caminho sem maiores preocupações.

“Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava malhando, voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, mas eu estou bem”, iniciou a ex participante de reality.

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Apesar do susto, Alane afirmou que lidou com tranquilidade na situação e mesmo com a queda se manteve calma e não precisou de ajuda.

“Mas foi muito engraçado porque eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: ‘Aí moça, tá tudo bem?’. Aí: ‘Não, vou te ajudar!’. ‘Não, tá tudo bem!’. E eu fui andando assim”, concluiu.

Segundo Alane, o motorista envolvido no acidente demonstrou preocupação imediata com ela e ofereceu ajuda, mas ela preferiu seguir sozinha após se certificar que estava bem.