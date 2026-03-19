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Ex-BBB Alane Dias é atropelada por moto no Rio

Atriz estava voltando para casa no momento do acidente e não teve ferimentos graves

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de março de 2026 - 19:49
Alane Dias foi atropelada enquanto retornava pra casa mas não teve ferimentos graves
Alane Dias foi atropelada enquanto retornava pra casa mas não teve ferimentos graves -

A ex-bbb Alane Dias usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para revelar que sofreu um acidente enquanto retornava para casa no Rio de Janeiro. Ela compartilhou o episódio através dos stories e aproveitou para tranquilizar os seguidores ao afirmar que não teve ferimentos graves. 

Segundo Alane, ela tinha acabado de sair da academia e estava de bicicleta quando foi atingida por uma moto, mas destacou que conseguiu se levantar sem problemas e seguir o caminho sem maiores preocupações. 

“Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava malhando, voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, mas eu estou bem”, iniciou a ex participante de reality.

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Apesar do susto, Alane afirmou que lidou com tranquilidade na situação e mesmo com a queda se manteve calma e não precisou de ajuda. 

“Mas foi muito engraçado porque eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: ‘Aí moça, tá tudo bem?’. Aí: ‘Não, vou te ajudar!’. ‘Não, tá tudo bem!’. E eu fui andando assim”, concluiu. 

Segundo Alane, o motorista envolvido no acidente demonstrou preocupação imediata com ela e ofereceu ajuda, mas ela preferiu seguir sozinha após se certificar que estava bem.

Tags:

Alane Dias BBB

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