Cantora Marvvila passa por cirurgia e tem tumor benigno removido

A cantora Marvvila, passou por um procedimento cirúrgico no ouvido esquerdo após relatar fortes dores na região. Após a realização de exames, foi identificado um tumor benigno, sem maiores riscos. Na mesma oportunidade, a cantora também realizou outras duas cirurgias: uma para correção do desvio de septo e outra para redução dos cornetos nasais, com o objetivo de melhorar a respiração e a qualidade de vida.

As cirurgias na última terça (17), de forma tranquila e bem-sucedida. Marvvila passa bem, já está em processo de recuperação e segue sob acompanhamento médico. Por orientação médica, Marvvila cumprirá um período de repouso, motivo pelo qual sua agenda estará indisponível nas próximas semanas.

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A equipe da cantora ressalta ainda que todos os procedimentos foram previamente programados e organizados pela artista e sua equipe, não se tratando de uma situação emergencial e sem prejuízo aos compromissos já assumidos. A previsão é de que Marvvila retome seus compromissos profissionais a partir do dia 04 de abril, cumprindo integralmente toda agenda previamente estabelecida.