Escola Sesc de Artes Dramáticas abre vagas para Curso Técnico em Teatro

Para participar do processo seletivo é preciso ter Ensino Médio completo e ser maior de 18 anos - Foto: Divulgação/Sesc

Para participar do processo seletivo é preciso ter Ensino Médio completo e ser maior de 18 anos - Foto: Divulgação/Sesc

A Escola Sesc de Artes Dramáticas está com 50 vagas abertas para o Curso Técnico em Teatro. Com aulas gratuitas e duração de quatro semestres, o curso garante Habilitação Profissional Técnica. As inscrições podem ser feitas entre os dias 18 de março e 3 de abril de 2026 em www.poloeducacionalsesc.com.br A escola faz parte do Polo Educacional Sesc, localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, uma referência no ensino na capital carioca.

As aulas são presenciais e realizadas no turno da noite, em duas turmas com 25 alunos, que iniciam no segundo semestre de 2026 e no primeiro semestre de 2027. Os alunos contam com uma estrutura ampla, equipamentos modernos e um teatro de 600 lugares, onde ocorrem as montagens do final do curso. O currículo incentiva o aprofundamento na produção teatral na América Latina, a descoberta cênica e os fundamentos de outras áreas criativas dentro dessa arte.

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Outro diferencial da escola é o corpo docente e a possibilidade de troca com artistas renomados, convidados para as aulas magnas do curso. Em 2025, a abertura do ano letivo foi realizada pelo ator Othon Bastos, que encenou o espetáculo “Não me entrego, não!”, um monólogo que celebrou seus 91 anos de vida e 70 de carreira. A atriz Vera Holtz foi outra convidada, tendo apresentado na ocasião aos alunos o espetáculo “Ficções”, baseado no best-seller “Sapiens: uma breve história da humanidade”, que mergulha na capacidade humana de criar e acreditar em narrativas.

Sobre o processo seletivo:

Para participar do processo seletivo é preciso ter Ensino Médio completo e ser maior de 18 anos. O processo de seleção inclui análise de memorial com descrição da trajetória pessoal do aluno e um Teste de Habilidade Específica (THE) com uma prova prática teatral. Todas as etapas do processo seletivo são realizadas em modelo online.

O resultado será divulgado até 24 de junho de 2026.

SERVIÇO:

Curso Técnico em Teatro

Escola Sesc de Artes Dramáticas: Av. Ayrton Senna, 5677 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ

Início das inscrições: 18 de março de 2026, às 10h

Fim das inscrições: 3 de abril de 2026, às 18h

Resultado: até 24 de junho de 2026

Início das aulas: 3 de agosto de 2026

Edital completo e mais informações: www.poloeducacionalsesc.com.br