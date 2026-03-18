Atriz Alanis Guillen se pronuncia após polêmica e assessoria confirma término

A assessoria da atriz confirmou que o relacionamento chegou ao fim após a polêmica - Foto: Reprodução/ Instagram

A assessoria da atriz confirmou que o relacionamento chegou ao fim após a polêmica - Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz Alanis Guillen se manifestou após a repercussão de publicações antigas atribuídas à sua namorada, Giovanna Reis, que viralizaram nas redes sociais por conter falas consideradas preconceituosas. O teor das falas inclui comentários considerados racistas, homofóbicos, transfóbicos e gordofóbicos, feitos há alguns anos, que geraram indignação entre internautas.

Alanis deixou claro que não compactua com esse tipo de comportamento e se posicionou contra qualquer forma de discriminação. Embora até então as duas estivessem juntas, a assessoria da atriz confirmou que o relacionamento chegou ao fim após a polêmica.

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As mensagens antigas geraram críticas de internautas e intensificaram o debate sobre preconceito e responsabilidade nas redes sociais. A atriz mantém seu posicionamento público de repúdio às declarações, sem entrar em detalhes sobre o término.