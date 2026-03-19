Jojo Todynho fala sobre fim de namoro e deixa recado: 'Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima'

A influenciadora Jojo Todynho foi às redes sociais nesta quinta-feira (19), para comentar sobre o término do relacionamento com Thiago Gonçalves e falou sobre críticas sobre sua vida amorosa. O fim do namoro ganhou repercussão depois que o ex-marido da famosa, Lucas Souza, alegar que teria sido procurado por Thiago atrás de dicas para ficar famoso, o que foi negado pelo policial.

Jojo não citou o ex-namorado no vídeo em que reagia sobre os comentários que circulam pelas redes sociais, especialmente, os que afirma que ela “não tem sorte”. Além disso, ela ainda comentou sobre as críticas relacionadas à sua trajetória e a comunidade LGBTQIA + no começo da carreira.

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“A bicha fala pra mim: ‘É, bem feito. Se aproveitaram de você igual você se aproveitou da gente”, relatou. “Eu me aproveitei? Não. Eu aproveitei as oportunidades que a vida me deu. É diferente”, disse.

A famosa aproveitou para negar que os relacionamentos tenham resultado em benefícios financeiros para os parceiros. “E aqui, todo mundo entra com a mão vazia e sai com a mão vazia. Até quem vocês acham que ganhou alguma coisa, no final das contas não ganhou nada. Mas eu deixo as pessoas acharem que elas sabem de tudo. Gente, vocês têm uma coisa tão apegada a ganhar seguidor, isso é tão medíocre. Para com isso! Acorda pra vida. Corre atrás, vai”, comentou.

Em relação aos comentários sobre ela ter “azar no amor”, a cantora usou um discurso que pregava a valorização pessoal da mulher. “Tenho sorte, sim. De ser maravilhosa, próspera e dona da minha vida. Tá achando que a vida se resume a p*u? Numa hora certa a gente vive um amor completo, mas a vida não se resume a homem... Realmente, ou eu tô lúcida demais ou já me ‘maluquei’. Mulherada, acorda pra vida. Hoje em dia, às vezes, é até melhor ser sozinha, s*ririqueira...”, argumentou.

Jojo ainda ressaltou que possuiu uma postura de independência. “Vocês nunca vão ver essa mulher aqui curvada a nada e nem ninguém, a não ser a Jesus. Depois eu sou tirada pra arrogante porque eu já corto logo mal pela raiz. Eu sou lá mulher de me lamentar, gente? Vocês querem o quê? Que eu abra uma carta aberta no Instagram? Eu, hein”, disse.

Ao final, Jojo ainda deixou uma reflexão para os seguidores e fãs. “Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. A vida nos traz problemas pra que a gente possa resolver esses problemas. Larga esse espírito de vitimismo, de ficar no muro das lamentações, gente. Vamos viver que a gente só tem essa vida. Vai ficar tudo aí. BMW, tudo que eu lutei pra ter, vai ficar. Esse patrimônio que eu construí, graças a Deus, pros meus futuros filhos. Eles nem vieram ao mundo, mas já tá com a vida galgada. Daqui a pouco eu viro estrelinha. Bora viver, gente!”, encerrou.