Bruna Griphao esclarece rumores e afirma que amizade com Anitta segue firme

A atriz Bruna Griphao falou da relação com a cantora Anitta, após surgirem rumores de que as amigas haviam se afastado. Internautas estavam desconfiados sobre um possível afastamento entre as famosas.

Como o assunto ganhou mais repercussão do que o esperado, Bruna decidiu comentar o assunto e negou que tenha ocorrido algum desentendimento. Durante uma entrevista ao podcast Entretêcast, nesta terça-feira (17), Bruna reagiu aos rumores.

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"Que isso, gente? Que loucura! Por que estremecida? Não sei por que as pessoas falam assim",

Bruna explicou que a amizade continua a mesma, apesar de aparecerem juntas com um pouco menos de frequência. "Não, a gente ainda tá juntas, bem unidas. Tudo igual", afirmou.

O entrevistador ainda comentou sobre episódios recentes ao lado de Anitta, como a presença dela no Sambódromo durante o Carnaval.

Na época, de acordo com o relato, a cantora teria dito: "Ah, vim ver a minha melhor amiga Bruna Griphao".

Ainda durante a conversa, Bruna explicou que atualmente a carreira das artistas afeta a frequência dos encontros. Pois, segundo a atriz, as duas estão com agendas cheias de compromisso.

"As duas estão trabalhando muito. Tanto eu quanto ela", explicou.

Bruna disse que mesmo com pouca exposição pública, a amizade continua forte.

"Ela é maravilhosa. Ela é minha irmã, assim, ela é um grande presente na minha vida", disse.

A amizade entre as famosas é tão forte, que segundo a atriz, ambas se aproximaram ainda mais em certos momentos. De acordo com ela, a relação se aprofundou quando elas estavam em busca de autoconhecimento e equilíbrio pessoal.

"A gente se encontrou num momento da vida em que precisávamos olhar para nós mesmas", contou.

Para encerrar a entrevista, Bruna afirmou que as mudanças na vida profissional não impactaram a amizade. "Agora as duas estão trabalhando muito também. Então é isso, mas está tudo perfeito", encerrou.