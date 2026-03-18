Pedágio na Ponte Rio-Niterói é reajustado e novo valor já está em vigor

O aumento é de caráter regulatório e está previsto no contrato de concessão - Foto: Reprodução

O aumento é de caráter regulatório e está previsto no contrato de concessão - Foto: Reprodução

O valor do pedágio da Ecovias Ponte foi reajustado e entrou em vigor à meia-noite desta quarta-feira (18), conforme determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Com o reajuste, a tarifa básica passou de R$6,20 para R$6,60.

O aumento é de caráter regulatório e está previsto no contrato de concessão, que estabelece revisões periódicas com base em critérios definidos pela agência reguladora.

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Os novos valores variam de acordo com a categoria dos veículos. Para automóveis, caminhonetes e furgões (categoria 1), o valor passou a ser de R$6,60. Já caminhões leves, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla (categoria 2) pagam R$13,20.

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas (categoria 9) passar a pagar R$3,30. Veículos oficiais e do corpo diplomático (categoria 10) seguem isentos da cobrança.