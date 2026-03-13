Justiça determina expulsão do ex-jogador Carlos Alberto de condomínio na Barra da Tijuca

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a expulsão do ex-jogador de futebol, Carlos Alberto, do condomínio Alphaland Residence Club, que fica na Barra da Tijuca. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível da Regional da Barra, após ação movida pelos moradores do prédio. O ex-atleta ainda pode recorrer da decisão.

Segundo a sentença, Carlos Alberto foi alvo de ao menos 52 ocorrências registradas entre junho de 2019 e março de 2023. Os episódios incluem festas com música alta em diversos horários, gritaria, ofensas, uso inadequado de áreas comuns e outras condutas consideradas incompatíveis com a convivência em condomínio. De acordo com os autos de ação, moradores relataram até casos de agressões e práticas sexuais em área de varanda visível para outros apartamentos.

O condomínio afirmou que já aplicou, ao longo dos anos, mais de R$ 20 mil em multa para o ex-jogador.

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Na decisão, a juíza Erica Batista de Castro, afirmou que as provas reunidas no processo demonstram uma "conduta antissocial reiterada e incompatível com a convivência no condomínio". Ela destacou que apesar das multas e advertências ao longo dos anos, o comportamento do ex-jogador não foi alterado, dessa forma, considerou legítima a exclusão do morador.

Por sua vez, Carlos Alberto, afirmou sofrer perseguição por parte do condomínio. O ex-atleta admitiu ter se excedido em algumas ocasiões relacionadas ao volume da música, mas negou acusações mais graves, como práticas sexuais em áreas comuns.