Musa do Palmeiras cumpre promessa e libera video íntimo após título do Paulistão

Fontes próximas à influenciadora afirmam que o número de assinantes da beldade triplicou em menos de 24 horas após o anúncio - Foto: Divulgação/ Radar da Bola

Não é de hoje que as musas do futebol fazem apostas com seus seguidores, mas Flavia Barone, Musa do Palmeiras, levou o desafio a outro nível. Antes da final, a musa havia sinalizado que, se o Palmeiras garantisse o título, ela entregaria um "conteúdo especial" para os fãs mais fiéis.

Dito e feito! Assim que o juiz apitou o fim da partida contra o Novorizontino, a musa correu para suas redes sociais para cumprir sua promessa e avisar que o vídeo já estava disponível em sua plataforma de conteúdo adulto.

O que rolou no vídeo?

Embora o conteúdo completo esteja sob cadeado para assinantes, as prévias compartilhadas no Instagram e no X (antigo Twitter) já deram o que falar.

Na gravação, Flávia parece usando apenas uma camisa retrô do Palmeiras, que logo fica em segundo plano. Entre um gole de champagne e dancinhas sensuais, a musa deixou claro que a festa do título não tem hora para acabar. Por fim, com muito deboche e carisma, ela aproveitou para alfinetar os adversários enquanto exibia suas curvas impecáveis.

Como era de se esperar, o nome de Flavia Barone disparou entre os mais acessados das plataformas e alguns seguidores dispararam sobre o vídeo íntimo.

"Se eu já amava esse time, agora eu sou sócio-torcedor vitalício da Flavia!", comentou um seguidor fervoroso."Isso que é incentivo de verdade! O Abel Ferreira foca no tático, a Flavia foca no visual", brincou outro internauta.

Fontes próximas à influenciadora afirmam que o número de assinantes da beldade triplicou em menos de 24 horas após o anúncio. Parece que, além do Palmeiras, quem também levantou um troféu de ouro este final de semana foi o faturamento da Flávia.

E aí, será que a moda pega para o Brasileirão? Se depender da torcida, o Palmeiras pode ser campeão todo final de semana.

Confira mais sobre Flávia Barone no perfil do Instagram @flaviabarone_ofc