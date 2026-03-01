Corpo de Dennis Carvalho será velado em cerimônia reservada neste domingo (1º)

O velório do ator e diretor Dennis Carvalho, será realizado neste domingo (1º), das 10h às 13h, no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, Zona Portuária do Rio. O último adeus ao artista será reservado para familiares e amigos próximos.

Dennis Carvalho morreu aos 78 anos, durante a manhã deste sábado (28), no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul, onde estava internado. Ainda não foi divulgada a causa da morte.

O artista deixa três filhos, Leonardo, fruto do relacionamento com a atriz Christiane Torloni; Tainá, filha com a atriz Monique Alves; e Luíza, filha do casamento com a atriz Déborah Evelyn.

Uma das figuras mais importantes da televisão brasileira, Dennis Carvalho, atuou na área do entretenimento como ator e diretor. Começou a carreira em 1964, quando entrou para a extinta TV Tupi e participou de teleteatros. Dennis dirigiu vários sucessos, como: Vale Tudo, Dancin’ Days, Fera Ferida, O Dono do Mundo, Celebridade e Paraíso Tropical, todas da TV Globo. Além disso, atuou nas novelas Roque Santeiro e Brega & Chique, e outras.