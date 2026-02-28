MC Daniel processa influenciador após ser chamado de 'gay'

Cantor alega que vídeo publicado no Instagram contém declarações pejorativas e discriminatórias, e pede indenização de R$ 70 mil, além da remoção do conteúdo das redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

Cantor alega que vídeo publicado no Instagram contém declarações pejorativas e discriminatórias, e pede indenização de R$ 70 mil, além da remoção do conteúdo das redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

MC Daniel está movendo um processo judicial contra o influenciador Rafael Murmura Angelo, após ser chamado de ‘gay’, de acordo com a Coluna Fábia Oliveira do Metrópoles. A polêmica ocorreu após Rafael gravar um vídeo e publicar no Instagram fazendo afirmações sobre a orientação sexual do cantor.

Segundo a ação, Rafael Murmura disse que MC Daniel seria gay e estaria escondendo sua sexualidade. Ele ainda afirmou que o artista já havia morado com outro homem. No processo, Daniel argumentou que “lhe foi atribuída uma orientação sexual de forma pejorativa e discriminatória”, e ainda disse que a história apresentada pelo acusado é “mentirosa e sensacionalista”. Para a defesa do cantor, as falas rompem os limites da liberdade de expressão e afetam sua honra.

Daniel também afirmou que foram utilizados termos com conotação estigmatizante, para debochar de homens heterossexuais. No documento, foi ressaltado que a homossexualidade não é sinônimo de desonra, mas ressaltou que o problema estaria na forma como o tema foi abordado, com “viés preconceituoso e clara intenção de humilhá-lo e ofendê-lo”. Do ponto de vista de Daniel, a conduta de Rafael é um ato ilícito por causa da forma depreciativa como o tema foi abordado.

Pedido de indenização

De acordo com informações reveladas pela colunista Fábia Oliveira, Daniel alega que as falas tiveram grande repercussão e causaram comentários que afetariam sua imagem aos contratantes e parceiros comerciais. Uma liminar foi solicitada, por parte do cantor, para a remoção do vídeo nas redes sociais, além de uma indenização por danos morais de R$ 70 mil. O processo ainda está tramitando na Justiça.