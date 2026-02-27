Marciele e Jonas dormem de conchinha, e participantes se surpreendem: ‘O sonho da Marciele sempre foi o quinta série’
A cena foi vista de camarote, no quarto do líder, por Samira, Breno, Juliano, Milena e Ana Paula
A madrugada desta sexta-feira (27), no BBB 26, teve um protagonista inusitado: a famosa “talaricagem”. Isso porque Marciele convidou Jonas para deitar de conchinha na cama. O que impressionou os participantes foi que Marciele era amiga da recém-eliminada Maxiane, com quem Jonas trocou alguns beijos.
A polêmica começou com uma brincadeira de Jordana, ao dizer que sentia falta de uma conchinha. Sem perder tempo, Gabriela foi para a cama da advogada, que afirmou: “conchinha de macho.”
Vendo uma oportunidade perfeita, Marciele chamou Jonas para sua cama de casal. “Não fala duas vezes”, disse o influenciador. Os dois participantes ficaram abraçadinhos e Marciele ainda declarou: “Ai, que delícia”. No outro lado do Quarto Sonho de Voar, Alberto Cowboy disse em tom de brincadeira: “É igual ficar contando moeda na frente de pobre”.
Abraçados na cama, Jonas beijou Marciele e ainda ganhou carinho dela.
Fofoca corre rápido
No quarto do líder, Samira, que estava com Breno e Juliano, foi pega de surpresa ao ver que Jonas e Marciele estavam deitados juntos. “Estão abraçados”, falou a atendente, que pediu para Juliano chamar Ana Paula e Milena.
Juliano correu até o Quarto Sonho da Eternidade e disse: “Jonas está abraçado com Marciele, na cama, deitados juntos. Corre”. As sisters subiram as escadas correndo para ver a cena.
“O sonho da Marciele sempre foi a quinta série”, disse Ana Paula. “A Maxiane sai e a amiga dela vai e deita com o macho que ela estava pegando”, observou o namorado de Marina Sena.
Pouco depois de ser eliminada do reality show, Maxiane comentou da aproximação de Jonas com a amiga e disse que ficaria chateada se os dois se relacionassem no programa. “Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada”, disse na época.