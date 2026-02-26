Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Bambam provoca Davi sobre preparação para luta: 'Vai sair apagado'

O campeão do BBB 24 contratou Luiz Dórea para treiná-lo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de fevereiro de 2026 - 11:11
O campeão do BBB 24, Davi Brito, vai voltar ao ringue, mas dessa vez encara outro campeão, Kléber Bambam, que participou e ganhou a edição do BBB 1. Mesmo sem data definida para o embate, Davi não perdeu tempo e começou a treinar com o técnico Luiz Dórea, que também já treinou Popó, Vitor Belfort, Minotauro, entre outros.

Davi compartilhou o momento de seus treinos nas redes sociais. "Estou pegado no treino, comecei com o professor. Estou com o corpo dolorido, 'barreado' aqui, treinando tudo, dando o máximo que posso, me esforçando aí, para tentar... tentar, não, conseguir essa vitória. Vou pensar com a mente de campeão. Graças a Deus, está tudo bem", comentou Davi, no story do Instagram, durante conversa com os fãs, após ter compartilhado um vídeo do treino.

Por sua vez, Kléber Bambam não ficou preocupado com o intenso treinamento do rival e até aproveitou para provocar Davi nos comentários da publicação do ex-BBB 24. Para completar, Bambam também gravou um story zoando até o treinador.

"Luiz Dórea, lenda do boxe, muito feliz por você treinar o Davi. Dórea só treinou campeões, mas agora esse seu menino (Davi) vai sair de ambulância e balão de oxigênio. Infelizmente, essa vez o Davi vai sair apagado", falou Bambam.

Ainda com as provocações, Bambam compartilhou a imagem de um atleta caído no ringue.

"Dórea, você já viu atleta seu sair assim apagado? Prepara a mente do menino. Vou levar um médico paralelo ao evento para garantir a integridade do Davi. Tenho um foguete na mão. Qualquer mão que tocar aí ele vai sair assim. Vai ser nocauteado, está dado o recado", falou.

O baiano não respondeu as provocações e somente depois do treino publicou uma foto deitado na cama.

“Vou dormir parece que um trator passou por cima de mim”, escreveu Davi na publicação.

Davi Brito não responde as provocações de Bambam
Davi Brito não responde as provocações de Bambam |  Foto: Reprodução/Instagram

