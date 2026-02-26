Bambam provoca Davi sobre preparação para luta: 'Vai sair apagado'

Bambam provoca Davi Brito sobre treinamento para luta entre os dois ex-BBB - Foto: Reprodução/Instagram

Bambam provoca Davi Brito sobre treinamento para luta entre os dois ex-BBB - Foto: Reprodução/Instagram

O campeão do BBB 24, Davi Brito, vai voltar ao ringue, mas dessa vez encara outro campeão, Kléber Bambam, que participou e ganhou a edição do BBB 1. Mesmo sem data definida para o embate, Davi não perdeu tempo e começou a treinar com o técnico Luiz Dórea, que também já treinou Popó, Vitor Belfort, Minotauro, entre outros.

Davi compartilhou o momento de seus treinos nas redes sociais. "Estou pegado no treino, comecei com o professor. Estou com o corpo dolorido, 'barreado' aqui, treinando tudo, dando o máximo que posso, me esforçando aí, para tentar... tentar, não, conseguir essa vitória. Vou pensar com a mente de campeão. Graças a Deus, está tudo bem", comentou Davi, no story do Instagram, durante conversa com os fãs, após ter compartilhado um vídeo do treino.

Por sua vez, Kléber Bambam não ficou preocupado com o intenso treinamento do rival e até aproveitou para provocar Davi nos comentários da publicação do ex-BBB 24. Para completar, Bambam também gravou um story zoando até o treinador.

"Luiz Dórea, lenda do boxe, muito feliz por você treinar o Davi. Dórea só treinou campeões, mas agora esse seu menino (Davi) vai sair de ambulância e balão de oxigênio. Infelizmente, essa vez o Davi vai sair apagado", falou Bambam.

Ainda com as provocações, Bambam compartilhou a imagem de um atleta caído no ringue.

"Dórea, você já viu atleta seu sair assim apagado? Prepara a mente do menino. Vou levar um médico paralelo ao evento para garantir a integridade do Davi. Tenho um foguete na mão. Qualquer mão que tocar aí ele vai sair assim. Vai ser nocauteado, está dado o recado", falou.

O baiano não respondeu as provocações e somente depois do treino publicou uma foto deitado na cama.

“Vou dormir parece que um trator passou por cima de mim”, escreveu Davi na publicação.