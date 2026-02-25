Gracyanne Barbosa anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo RJ

Gracyanne Barbosa, influencer e ex Big Brother Brasil (BBB), anunciou nessa terça-feira (24), sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de outubro. A influenciadora confirmou a candidatura com afiliação do partido Republicanos, ligado à Igreja Universal.

A influenciadora é conhecida pela sua rotina fitness nas redes sociais, toda sua relação com o cantor Belo e foi uma das participantes do BBB 25. Com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, a candidatura da influenciadora mostra a estratégia dos partidos em usar as redes sociais para as eleições.

O republicanos é presidido pelo deputado federal Marco Pereira de São Paulo, e tem entre os membros a senadora Damares Alves, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

As eleições de 2026 que estão marcadas para outubro irão eleger, Deputado federal, Deputado estadual, Senador, Governador e vice-governador; Presidente e vice-presidente da República. Em caso da candidatura de Gracyanne ser confirmada na convenção partidária, ela irá disputar uma entre as 46 cadeiras do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados.