Zé Felipe surpreende fãs ao anunciar mudança de casa

Os seguidores do cantor Zé Felipe, de 27 anos, foram pegos de surpresa quando o artista anunciou que está de mudança. O cantor deu início aos preparativos para deixar sua antiga residência e seguir para um novo endereço, comemorando um novo momento em sua vida pessoal.

Nas redes sociais, Zé Felipe demonstrou animação com a mudança para a nova casa. "Agora é o seguinte: treinar, começar a arrumar as coisas, vamos mudar de casa. É. Bora com Deus, né? Outra casa, com mais prosperidade, mais bênçãos e Deus sempre na frente. Hoje, a gente começa a organizar tudo", disse o cantor.

O imóvel que o artista mora atualmente pode ser comparado com um palácio moderno, no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. A residência, em que Zé Felipe se instalou depois da separação com a empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca, em maio de 2025, chama a atenção pela quantidade e detalhes tencológicos.

A metragem da mansão é de quase 1.400 m², com 7 dormitórios, sendo seis suítes de alto padrão. Além disso, a casa conta com Spa com acesso ao deck, piscina com espreguiçadeiras e uma grande área gourmet contando com móveis de luxo.

Para completar o espaço da casa, ainda há um escritório, uma sala de música, adega e brinquedoteca destinada às crianças.

A nova mansão surpreendeu os internautas e fãs por contar com recursos futuristas, como uma televisão que vem do teto, no espaço de convivência. No banheiro tem um vaso sanitário automatizado que conta com várias funções tecnológicas e que foi muito comentado quando Zé Felipe mostrou a primeira vez.