Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk, mostra nova mansão em Minas Gerais

Os filhos assinaram contrato com o Atlético-MG, e a empresária compartilha detalhes do novo lar, incluindo piscina, varanda e academia - Foto: Reprodução - Instagram

A empresária Iran Ângelo está de casa nova! A ex-esposa do jogador Hulk se mudou para Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque os filhos Thiago, de 15 anos, e Iran, de 17, assinaram contrato com o clube Atlético-MG e agora integram as categorias de base do time em que o pai também joga.

Longe dos filhos, Iran sempre mencionava a saudade que sentia dos adolescentes que treinavam e moravam em BH, enquanto ela estava em São Paulo. A empresária compartilhou imagens do novo lar, mostrando uma enorme piscina, com um telão acoplado, além da sala. Nos registros, Iran aparece ao lado da nora, Larissa Maximiano.

Fora a nova residência em Minas Gerais, Iran também é proprietária de uma cobertura em João Pessoa, capital paraibana, onde o namorado e parte da família residem. A casa fica na área de Cabedelo, de frente para o mar.

Iran costuma compartilhar algumas imagens de se exercitando nos cômodos, onde se torna possível ver a sala, a varanda com piscina, além da academia e a vista para o belo mar paraibano.

Mesmo visitando com frequência a Paraíba, a empresária reside em São Paulo, onde ela também tem um apartamento de luxo. Neste imóvel, Iran mora com os três filhos, fruto do casamento de 12 anos com o jogador Hulk, que terminou em 2019. Atualmente, o jogador é atacante do Atlético-MG e está casado com Camila Ângelo, sobrinha de sua ex-esposa.