Internautas pedem expulsão de Sol do BBB26 após ela agarrar Ana Paula Renault

Mais uma polêmica de agressão na edição do BBB26 gerou revolta nas redes sociais. A sister Sol Vega está no alvo das críticas após supostamente agredir Ana Paula Renault, na manhã desta segunda-feira (11).

Enquanto os participantes estavam no café da manhã, Sol teria se irritado porque Milena acordou a casa com barulhos. Em resposta, ela começou a gritar e foi tirar satisfação com Ana Paula.

Quando se aproximou da jornalista, Sol a pegou pelos braços e depois a soltou. Na mesma hora, outros participantes alertaram sobre o contato físico. “Opa, opa, o que é isso?”, disse Babu Santana. “Ela pisou no meu pé aqui, gente”, disse Ana Paula.

O momento chamou a atenção dos internautas, principalmente no Instagram, e até mesmo já está sendo pedido a expulsão de Sol.

“Totalmente desequilibrada, meu Deus”, escreveu uma internauta. “Se considerarem um empurrão durante uma disputa de corrida como agressão, vamos ver como vão tratar isso aí, né?”, relembrou outra. “Se fosse ao contrário, a Ana seria expulsa”, disse uma terceira. “Só o fato de ter apertado o braço da Ana já geraria expulsão. Claramente um ato com violência. Pessoas já foram expulsas por menos”, refletiu mais um internauta.

Se Sol realmente for expulsa, o reality show terá a quarta saída sem ser pelo paredão. A lista começou pela desistência de Pedro depois de assediar Jordana, logo em seguida, o ator Henri Castelli teve que deixar o programa por causa de questões de saúde, e a última, até o momento, foi Paulo Augusto depois de “puxar” Jonas enquanto corriam para atender o Big Fone.